Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Laid a prononcé un discours lors de l’inauguration de l’ambassade d’Israël à Abou Dhabi, capitale des Emirats. Il a souligné l’importance historique de ce jour et la volonté d’Israël d’étendre le rayon de la paix avec ses voisins. Il a appelé les peuples et dirigeants de la région à se poser la question suivante : « La situation de qui est-elle la meilleure ? Celle de ceux qui ont choisi la paix ou celle de ceux qui ont choisi la guerre ? Celle de ceux qui ont choisi d’investir dans leur peuple et leur pays ou celle de ceux qui ont choisi d’investir dans la haine de l’autre ? »

A la fin de son intervention, lors des remerciements, le ministre a dit une phrase remarquée : « En notre nom à tous, je remercie l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a été l’architecte des Accords d’Abraham, un homme qui a oeuvré sans relâche pour qu’ils voient le jour. Ce moment lui appartient autant qu’à nous ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90