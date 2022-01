Pour la première fois, les Emirats arabes unis ont été la cible d’une attaque menée par les milices yéménites ‘houthies, soutenues et téléguidées par l’Iran. Des drones-kamikazes ont touché des camions citernes au port d’Abou Dhabi, près de la station de stockage la compagnie pétrolière nationale. Un gigantesque incendie s’est ensuite déclaré qui a entraîné l’explosion de plusieurs réservoirs de brut. Un autre incendie s’est déclaré près de l’aéroport international, et la police tente de déterminer s’il s’agit également d’une attaque similaire. Les attaques de drones auraient fait au moins trois morts et six blessés, parmi eux des ressortissants indiens et pakistanais qui travaillent au port.

Les ‘Houthis ont fait une annonce revendiquant ces attaques qu’ils qualifient de « réponse aux attaques menées au Yémen par la coalition sous le commandement de l’Arabie saoudite ».

Photo Andy Bay / Pixabay