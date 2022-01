Moment historique et très émouvant avec l’hymne national israélien qui a résonné dans le palais royal des Emirats arabes unis en l’honneur du président israélien Itshak Herzog. Le couple présidentiel a été reçu avec tous les honneurs et Itshak Herzog a passé en revue la garde d’honneur royale qui a effectué une salve d’honneur. Le président israélien a ensuite eu un entretien avec le prince-héritier Mohammed bin Zayed. Itshak Herzog a remercié le prince-héritier pour sa contribution à la signature des accords d’Abraham et pour son action en faveur des relations bilatérales avec l’Etat d’Israël. Il a notamment dit : « Les citoyens d’Israël sont émus et enthousiastes, et souhaitent développer cette coexistence. Comme l’a souligné Son Altesse, cette visite traduit la vision, le rêve de la paix et l’esprit de paix que nous insufflons à toute la région ». Il a souhaité que « les enfants d’Abraham puissent résider ensemble et vivre en bonne entente pour le bien de l’Humanité ». Le président a conclu ainsi : « Nous soutenons de manière totale vos désirs de sécurité et condamnons toute attaque contre votre souveraineté par les organisations terroristes. Nous sommes ici, ensemble, afin de trouver les voies et les moyens d’amener la sécurité entière pour ceux qui recherchent la paix dans notre région ».

Le prince-héritier Mohammed bin Zayed a d’abord remercié le président et l’Etat d’Israël pour leur soutien après les attaques des ‘Houthis et a souligné que les Emirats et Israël voient les défis de la région d’un même oeil. Le prince-héritier a salué la progression des liens entre les deux pays et la volonté commune de les renforcer pour le bien des deux peuples. Moment fort dans dans son discours lorsque Mohammed bin Zayed a dit : « Les accords d’Abraham constituent un changement significatif qui traduit la volonté de paix des Emirats. Ils ont creusé le chemin vers un renforcement de notre coopération dans les domaines technologique, de l’innovation, de la santé, de l’énergie et bien d’autres. Excellence, notre région est l’une des régions qui a le plus souffert de guerres et de conflits. Grâce à la paix, nous aux Emirats et vous en Israël pouvons diriger nos ressources et nos capacités au service de nos nations et ainsi tracer un avenir meilleur (…) J’adresse mes bénédictions chaleureuses à l’occasion de votre visite dans les Emirats et j’élève une prière pour que la paix s’étende au Moyen-Orient ».

Photo Amos Ben Gershom / GPO