L’agence de presse palestinienne Wafa a indiqué ce jeudi que le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait émis un ordre ‘présidentiel’ ordonnant le licenciement de la majorité des gouverneurs des différents districts dépendant de l’AP en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza.

Neuf gouverneurs seraient concernés par cette mesure en Judée-Samarie et quatre autres dans la bande de Gaza. D’après l’information qui a été communiquée, il aurait ainsi limogé les gouverneurs de Jénine, de Shehem, de Qaliqilia et de Tulkarem, ainsi que ceux de Bethlehem, Hébron, Tubas et Jéricho.

Une source palestinienne a tenté d’expliquer à un journaliste d’Israel Hayom les motifs d’une telle mesure en précisant que ‘Abbas souhaitait ainsi ‘rafraîchir les rangs et apporter du sang neuf dans les districts de Judée-Samarie, en partie à cause de la situation sur le terrain et des ‘défaillances sécuritaires’. Il faisait référence, selon cette source, à ‘l’affaiblissement du contrôle et de la gouvernance des ‘forces de sécurité’ palestiniennes dans certaines zones’.