L’ancien juge Aaron Barak, celui-là même qui avait initié la révolution judiciaire qui a conféré un pouvoir de plus en plus important aux juges, se prononce, sans surprise, contre la réforme portée par Yariv Levin.

Ce soir (samedi), il a donné plusieurs interviews aux chaines 11, 12 et 13 afin d’exprimer cette désapprobation. Notons que la chaine 14 (qui se revendique de droite) a adressé une demande d’interview à Barak, il y a quelques jours et que ce dernier a refusé de s’y rendre.

Selon Aaron Barak, par sa réforme, Yariv Levin »ne renforce pas la démocratie mais il l’affaiblit ». Il a, par ailleurs, déploré que le ministre de la Justice ne l’ait pas consulté avant de donner sa conférence de presse lors de laquelle il a détaillé sa réforme.

L’ancien juge a établi, sur la chaine 12, un lien direct entre la réforme Levin et les procès Netanyahou: »Netanyahou était prêt à reconnaitre les faits de fraude et d’abus de confiance et à signer un arrangement (quelques semaines après le début de son procès, ndlr). Il a finalement refusé cet arrangement et c’est toute la tragédie. S’il avait signé, Levin n’aurait jamais pu présenter sa réforme ».

»Le ministre Levin a rassemblé toutes les mauvaises propositions qui ont été faites pendants des années et les a compilées dans une sorte de chaine qui étouffe la démocratie israélienne », a-t-il encore déclaré, comparant la réforme du système judiciaire à un coup d’Etat militaire.

Sur la chaine Kan 11, Aaron Barak a confié: »Je suis navré que l’on me considère comme un ennemi du peuple. J’ai toujours pensé que je servais le peuple, que je faisais tout ce qui était en mon pouvoir et que mes jugements étaient toujours reliés à notre histoire, à notre sionisme et à notre sécurité. Si on pensait que le fait de me tuer ferait cesser ces secousses dans le pays, je serais prêt à me tenir devant un peloton d’exécution ».

Le ministre de la Justice a réagi en ces termes à ces différentes interviews: »Aaron Barak a causé un désastre en Israël. Ses voies sont en contradiction avec la démocratie. Selon lui, les juges sont supérieurs aux élus du peuple qui sont ceux qui doivent refléter la volonté du peuple ».