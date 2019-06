En France, on avait droit au repêchage. En Israël, c’est le »Moed Bet ». C’est un peu ce qui se passe avec ces élections à recommencer. Et les commentaires, eux, partent dans tous les sens. Quel que soit l’événement inattendu, les Israéliens, par définition, ne sont jamais surpris ou déstabilisés. Des guerres soudaines aux miracles quotidiens, ici, on a déjà tout vu, ou presque.

Cette fois-ci, Lieberman, qui sentait venir sa fin politique, aura réussi au moins deux choses : faire dépenser aux contribuables encore 3 milliards de shekels et surtout nous laisser tous bouche bée: « Incroyable, impensable, inconcevable, inacceptable, ahurissant « !

Pour une fois dans sa carrière, Bibi a, lui aussi, été stupéfié. Yvette l’aura mâté ! Poutine, Trump, Obama, l’Europe, l’Iran ou le H’ezbollah ne l’impressionnent déjà plus, en revanche Lieberman, Da ! Avouons- le, Netanyahou n’a pas réussi à l’appréhender, le cerner, l’apprivoiser. Niet ! Le coup aura été fatal, les résultats insuffisants pour passer cet examen pourtant, à première vue, évident, après une campagne électorale époustouflante.

Résultat des courses, nous n’avons pas eu droit à ce gouvernement de droite sur un plateau, qui faisait déjà trembler le H’amas, l’Union Européenne, et sauter de joie l’oncle Donald.

L’ambiance sera bien différente pour ces nouvelles élections, le peuple est fatigué. La période des grandes vacances ne sera pas la plus propice aux slogans politiques, encore moins avant Rosh Hashana. Tout recommencer pour arriver, au meilleur des cas, au même point, ou pire, aller en arrière, n’enchante personne. Enfin si, quelques recalés du premier tour qui ont soudain refait surface. Naftali et Ayelet, le

tandem qu’on a eu à peine le temps de languir, reviendra-t-il en force ? Dans tous les cas, Sarah n’en veut pas au Likoud. Feiglin, lui, se réjouit déjà, sans même sentir un gramme de cannabis. L’union de la droite du Rav Peretz et de Betsalel Smotrich n’a même pas eu le temps d’obtenir les fameux ministères de la justice et de l’éducation, Avigdor ayant pris toute l’attention du maître.

Cette deuxième campagne pourra révéler tout de même aussi, un bon côté des choses. De Bennett à Feiglin, en passant par Bibi lui-même, tout le monde semble reconnaitre ouvertement: »On s’est trompé! On a cru un peu trop en nous, pas assez en vous!’’. Retour sur terre en hommes plus modestes, plus conscients de leurs défauts, de cette ambition démesurée qui les a aveuglés. Génération nouvelle d’hommes politiques plus proches du peuple ou simple « fake news » passagère ?

En cette veille de Shavouot, cette notion de vraie unité est plus que jamais d’actualité. C’est à un peuple uni, dirigé par l’homme le plus humble, que D. s’est révélé au Mont Sinaï, en cette même date…

H’ag Sameah’!

Avraham Azoulay

Photo by Hadas Parush/Flash90