Depuis hier, officiellement, l’Etat d’Israël n’a plus de grands rabbins. Le mandat des deux Grands rabbins actuels, le Rav David Lau et le Rav Itshak Yossef, prolongé de plusieurs mois en raison de la guerre et d’obstacles politiques, est arrivé à son terme.

Dan Bismuth, conseiller du grand rabbin Meïr Kahana, candidat au poste de grand rabbin ashkénaze d’Israël s’exprime sur cette situation inédite: “Nous sommes dans un imbroglio quant à la nomination des prochains grands rabbins d’Israël . Cela affecte le prestige du grand rabbinat d’Israël. Dans la rue, peu de gens savent ce que font réellement les grands rabbins d’Israël!”