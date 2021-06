On entend de plus en plus parler des vertus du jeûne hydrique. On a l’impression que c’est le nouveau régime à la mode –pourtant, c’est une méthode vieille comme le monde. Mais alors, pourquoi cet engouement, aujourd’hui ?

Pourquoi autant de bruit autour de ce jeûne ?

Une première ébauche de réponse, c’est que l’on a vraiment exagéré avec la nourriture. La société de consommation dans laquelle nous vivons nous pousse à consommer plus, encore plus, toujours plus ; et comme le chante Alain Souchon : « On est foutu, on mange trop ! »

On mange par envie, par gourmandise, quand on est triste, quand on est gai, quand on est en bonne compagnie… Toutes les occasions sont bonnes. À force de manger n’importe quand, nous avons perdu la sensation de faim physiologique, et c’est bien dommage. Notre rapport à la nourriture s’est perturbé et nous nous sommes déréglés… Alors il est peut-être temps de remettre notre façon de manger sur le droit chemin !

Qu’est-ce que le jeûne et que nous apporte-t-il ?

Le jeûne est une méthode passive – on ne mange pas durant quelques heures – qui ne nous demande pas d’efforts particuliers : il n’y a rien à faire. Le jeûne s’adapte à tous les régimes alimentaires, et c’est gratuit…

Cependant, le jeûne nous sort de notre zone de confort. C’est une expérience puissante, et profonde : on sent que quelque chose se passe dans notre organisme.

– Le je û ne permet à notre système digestif de se reposer durant un certain temps . A près le je û ne, on retrouve la sensation de faim, la vraie faim physiologique , la faim pour un repas équilibré, pas celle qui nous fait nous précipiter sur des gâteaux ou des sucreries … L ibéré de ces envies de manger tout le temps , on mange alors en pleine conscience .

– Le je û ne nous renforce aussi bien au niveau mental qu’au niveau physique : il apporte une force intérieure , on se sent moins vulnérable, plus fort .e , plus vif /vive .

– Il fait baisser le taux de sucre dans le sang , il renforce le système immunitaire, active le métabolisme, aide à la perte de poids, détoxifie l’organisme …

Voici le résumé mnémotechnique des effets du jeune– les 3 R :

Restart – Reset – Recharge

(redémarrage – transformation – recharge)

Mode d’emploi

Avant de débuter, mieux vaut avoir en tête les buts du jeûne que l’on va entamer : pourquoi est-ce que je veux jeûner ? Pour perdre du poids/maintenir un bon poids ? Pour faire une détox ? Pour mettre mon système digestif au repos ?

Quels sont les différents types de jeûnes ?

Il existe différentes méthodes de jeûne, parmi lesquelles :

– l e jeûne intermittent :

16/8 est le plus populaire : on s’abstient de manger durant seize heures (les heures de sommeil sont comprises dans les seize heures). On ne mange que pendant les huit heures restantes. Pour la réussite de ce jeûne, il y a plusieurs règles à respecter (avant le jeûne, après le jeûne…)

– l e je û ne hydrique de vingt-quatre h eures ou plus :

Durant un jeûne hydrique, on ne mange pas ; par contre, on boit de l’eau, du soda, des infusions, du café noir (sans sucre – sans édulcorant non plus –, sans lait).

– l e je û ne de jus de légumes

Est-ce que le jeûne convient à tout le monde ?

Non. Il ne convient pas aux femmes enceintes ouallaitantes, aux personnes anorexiques ou boulimiques, aux adolescents, aux personnes très maigres, aux personnes âgées. Il est également à proscrire dans le contexte de certaines maladies. Chaque personne est un cas à part et le jeûne doit lui être adapté, selon la formule qui lui convient. Mais une chose est sûre : avant de démarrer un jeûne, il faut s’y préparer mentalement, car tout commence dans la tête !

En tout cas, il y a une première étape bénéfique pour tous : c’est ne rien manger – mais vraiment rien ! – deux ou même quatre heures avant de dormir : une fois que l’on a fini le repas du soir, on ne mange plus – et l’on ne boit que de l’eau, ou une tisane. Vous pouvez le faire progressivement ; vous verrez que l’on s’y habitue très bien, et très vite. Par exemple, si vous avez fini de manger à 20h, lorsque vous mangerez à 8h du matin, vous aurez déjà fait douze heures de jeûne.

Bonne santé à nous tous !

Orlie Nabet

Naturopathe/coach en nutrition-santé

Atelier détox/perte de poids

Tél. : 058–6277009

orlienabet1@gmail.com