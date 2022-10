Le commission de la commission Affaires étrangères et sécurité de la Knesset, le député Ram Ben Barak (Yesh Atid) a tenu des propos pour le moins outrageants, ce samedi. Il évoquait la possibilité qu’Itamar Ben Gvir fasse partie d’un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou et a déclaré: »Je ne compare pas mais Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. J’explique la crainte que cela puisse se produire. L’une des premières lois qu’il (Hitler, ndlr) a faite a été d’annuler la Cour suprême. Nous devons protéger notre démocratie ».

Il a ajouté: »Le lien entre un parti raciste et anti-démocratique de Ben Gvir et Smotrich et d’un homme qui, nous l’avons vu, est presque prêt à tout pour se débarasser de son procès, est dangereux ».

Binyamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir ont réagi à ses propos. Le chef de l’opposition a déclaré: »Ram Ben Barak, dans les dix premiers députés de Yaïr Lapid, me compare à Hitler et les soutiens du Likoud aux soutiens du parti nazi. Quelle honte, quelle incitation à la haine – la réponse doit lui être donnée ce mardi dans les urnes ».

Itamar Ben Gvir, quant à lui, a appelé Yaïr Lapid à renvoyer Ram Ben Barak de Yesh Atid de ses fonctions: »Ram Ben Barak a franchi une ligne rouge quand il me compare au plus grand tortionnaire du peuple juif de l’histoire. Cette comparaison honteuse ne me touche pas seulement, mais elle touche 6 millions de Juifs qui ont été exterminés par les nazis. Je demande à Yaïr Lapid de renvoyer immédiatement Ram Ben de son parti ».

Face au tollé provoqué par ses propos, Ram Ben Barak a tenu à faire une mise au point, quelques heures plus tard sur Twitter. »Que ce soit clair: je ne compare pas et je ne comparerai jamais personne en Israël et dans le monde à Hitler. La tentative de présenter mes propos comme une comparaison est fausse et cela m’attriste que quelqu’un l’ait fait ».

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le même Ram Ben Barak avait défrayé la chronique en affirmant dans une interview que si le parti de la Tsionout Hadatit (Smotrich-Ben Gvir) arrivait au pouvoir, les présentatrices à la télévision seraient obligés de se couvrir les cheveux. Des propos qui, là aussi, avait suscité beaucoup de réactions.