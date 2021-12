L’opération de vaccination pour la quatrième dose devrait débuter dimanche, sous réserve de l’aval du directeur-général du ministère de la Santé Prof. Nahman Asch. Les dispensaires (koupot ‘holim) ont reçu instruction de se préparer à cette opération sur le plan de la logistique et d’être prêtes à fixer les rendez-vous. Mais afin de vacciner le plus vite possible cette tranche de population, une personne se présentant sans avoir pris rendez-vous pourra tout de même recevoir le vaccin. Dans un premier temps, les personnes éligibles sont celles âgées de 60 ans et plus et ayant reçu la troisième dose il y a plus de quatre mois. Israël sera une nouvelle fois le premier pays au monde à administrer une quatrième dose.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90