Le cabinet de sécurité s’est réuni aujourd’hui (jeudi) pour la première fois depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement.

L’un des sujets à l’ordre du jour était l’étude de sanctions à l’encontre de l’Autorité palestinienne après le vote à l’Assemblée générale de l’ONU contre Israël qu’elle a initié.

Le coordinateur de l’armée pour les actions en Judée-Samarie, le général Ghassan Alian, a présenté au cabinet une série de sanctions envisageables.

Le Premier ministre avait demandé de garder confidentiel le contenu de cette première réunion mais une bourde de son service de presse a entrainé la publication de l’information. En effet, une photo diffusée par l’office de presse gouvernemental avant d’être floutée au niveau des documents confidentiels sur la table, a permis de comprendre de quoi il était question lors des débats.

En réalité même les journalistes n’y avaient pas prêté attention avant que l’office de presse gouvernemental, s’étant aperçu de son erreur, a renvoyé la photo, floutée cette fois (voir la photo plus haut) en demandant que la précédente ne soit pas utilisée.

Les débats au sein du cabinet de sécurité sont hautement confidentiels. Les ministres qui y siègent reçoivent les documents relatifs à l’ordre du jour par l’intermédiaire d’un émissaire armé, qui les récupère immédiatement après qu’ils en ont pris connaissance.

Notons que cette bourde n’est pas la première du genre. On se souvient que Benny Gantz et Omer Bar Lev lorsqu’ils étaient respectivement ministre de la Défense et ministre de la Sécurité intérieure, avaient eux aussi dévoilé des informations confidentielles par inadvertance.