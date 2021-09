La menace iranienne a constitué le « plat principal » du discours prononcé par le Premier ministre Naftali Benett à l’Assemblée générale de l’Onu. En voici la traduction :

« Mesdames et messieurs les membres,

Alors qu’Israël entend contribuer à l’humanité, nous devons rester vigilants face à tout ce qui se passe dans notre région. Israël est attaqué par le Hezbollah, des milices chiites, le Jihad Islamique et le Hamas. Ces organisations terroristes entendent prendre le contrôle du Moyen-Orient et répandre un islam radical dans le monde.

Qu’est-ce qui est communs à tous ? Tous veulent faire disparaître mon pays et tous sont soutenus par l’Iran. Ils bénéficient de financement, d’entraînements et d’armement fourni par l’Iran. L’objectif de l’Iran est très clair pour quiconque à les yeux ouverts : l’Iran veut dominer la région et pour cela, il a besoin d’un parapluie atomique. Depuis trois décennies, l’Iran répand le sang et la destruction à travers le Moyen-Orient, pays après pays : Liban, Irak, Syrie, Yémen et Gaza. Qu’est-ce qui st commun à ces endroits ? Ils sont en train de se désintégrer, leurs habitants ont faim et souffrent, leur économie s’effondre (…) Chaque endroit que l’Iran touche connait l’échec. Et si vous croyez que le terrorisme iranien ne touche qu’Israël, vous faites erreur. Cette seule année, l’Iran a commencé à activer une nouvelle unité terroriste constituée de nuées de drones équipés d’armes dévastatrices – Shahad 136 – qui peuvent atteindre n’importe quel endroit à tout moment. Les Iraniens compte recouvrir les cieux du Moyen-Orient avec cette nouvelle arme (…) Ils l’ont déjà testée contre l’Arabie saoudite, contre des cibles américaines en Irak et des bateaux civils en plein mer, causant la mort d’un citoyen britannique et d’un citoyen roumain. L’Iran entend armer ses satellites au Yémen, en Irak. en Syrie et au Liban avec des centaines puis des milliers de ces drones et l’expérience nous montre que ce qui commence au Moyen-Orient ne s’arrête pas là-bas. (…)

Après avoir rappelé qui est le nouveau président iranien Ebrahim Raïssi et son passé cruel, Naftali Benett a abordé la question du programme nucléaire iranien : « Ces dernières années, l’Iran a fait un bond en avant dans la recherche et le développement sur son programme nucléaire, dans sa capacité de production et dans l’enrichissement d’uranium. Le programme nucléaire iranien se situe à un moment critique et les lignes rouges ont été franchies. Ils se fichent de la supervision. Les espoirs se sont montrés vains. L’Iran viole les règles de l’AIEA et ne subit aucune sanction. Ils perturbent le travail des inspecteurs et sabotent leurs enquêtes, et là-aussi, aucune sanction. Ils enrichissent l’uranium à un taux de 60%, ce qui est le stade ultime avant la capacité nucléaire, et ne subissent aucune sanction.

Il y a des preuves qui montrent avec clarté la volonté de l’Iran de fabriquer l’arme atomique dans des sites tenus secrets mais le monde feint de l’ignorer. Le programme nucléaire de l’Iran est arrivé à la croisée des chemins tout comme notre patience. Les mots n’arrêtent pas le travail des centrifugeuses. Certains dans le monde donnent le sentiment qu’ils voient la course iranienne vers l’arme atomique comme un fait irréversible ou qui donnent l’impression d’en avoir assez d’entendre parler de cela. Israël ne peut se payer ce luxe. Nous ne nous fatiguerons pas. Nous ne permettrons pas à l’Iran d’obtenir l’arme atomique (…) L’économie iranienne est faible, son régime est pourri et déconnecté de la jeune génération, son gouvernement est corrompu et a échoué même dans l’approvisionnement en eau dans de larges parts du pays. Et plus ils sont faibles, plus ils sont extrémistes. Si nous essayons de penser ensemble, si nous sommes sérieux sur notre volonté de stopper cela, si nous faisons usage de notre esprit d’initiative, nous pourrons gagner. Et c’est ce que nous ferons… »

Photo Avi Ohayon / GPO