Omar Barghouti, fondateur et animateur du BDS a ouvertement avoué que les objectifs de son mouvement n’étaient pas circonscrits aux « territoires » mais visaient bel et bien la disparition de l’Etat d’Israël.

Dans une interview accordée il y a deux semaines à la page Facebook du site « The Gaza Voice » a dit de la manière la plus claire: « Si les réfugiés palestiniens retournent chez eux, comme nous le demandons, que restera-t-il du régime sioniste? Il n’y aura plus d’Etat sioniste tel que nous le connaissons aujourd’hui. La minorité palestinienne actuelle sera devenue une majorité palestinienne dans cet Etat appelé aujourd’hui Israël ».

Nous le savions déjà, mais cela va « mieux » en le disant. N’oublions pas qu’il ne s’agit pas d’une position « extrémiste ». C’est celle prônée par l’Autorité Palestinienne ainsi que par tous les députés de la Liste arabe unifiée.

Avis aux « idiots utiles » du BDS en Israël…

Vidéo:

WATCH: The video BDS doesn't want you to see!#BDS co-founder Omar Barghouti admits that their goal means the end of Israel. pic.twitter.com/wulUA5hqdE

— StandWithUs (@StandWithUs) June 1, 2020