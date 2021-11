Quatrième année, quatrième recueil des chroniques entre rage et rire.

L’édition 2021 n’est…

…Pas un roman, quoiqu’il y ait des péripéties.

…Pas un essai, bien qu’il y ait une réflexion sur la déraison.

…Pas une parodie, même si bien des protagonistes sont ridicules.

C’est un manuel du savoir-rire, malgré une réalité morose et des acteurs médiocres.

Au générique : les célèbres duettistes Trump & Biden, El Bolivaruchon pequeño, le calife Herr Dogan, Houria Bouteldja (la black widow qui déteste les Blancs et les juifs),

En-Même-Temps 1er et son groupe de bad boys et puis Joe, Jack, William et Averell Traoré accompagnés par leur sœur Calamity Assa à la batterie…

En prime, une préface d’Yves Mamou intitulée « Le cogito juif de Liliane Messika ».

Pourquoi l’acheter ? Parce qu’il ne coûte que 12€ et…

Pour Hannouka, pour les anniversaires, pour le plaisir

S’offrir ce qui n’a pas de prix

Un peu de rêve à notre vie

Et faire plaisir

Pour le plaisir

© Vline Buggy et Claude Carmone pour les paroles, Julien Lepers pour la musique et

Herbert Léonard pour l’interprétation

Où l’acheter ?

ICI : https://www.amazon.fr/Chroniques-Tam%C3%A8res-2021-Liliane-Messika/dp/0999466798/

Ou au SALON DU LIVRE DE L’EST PARISIEN, le 28 novembre 2021 de 13h à 18h30

Mairie de Saint Maur des Fossés – 10 place Charles de Gaulle – 94100 – SAINT MAUR