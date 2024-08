Ce dimanche, 1er septembre, les écoliers israéliens retrouveront les salles de classe: une rentrée qui s’annonce particulière puisqu’elle se fait à l’ombre de la guerre.

Particulière parce que de nombreux enfants ont encore un père ou une mère mobilisé(e) en tant que réserviste, particulière parce que nul ne sait comment la situation sécuritaire peut évoluer et particulière parce que près de 20000 élèves sont toujours déplacés, loin de chez eux, et qu’ils ne pourront pas retourner dans leur école pour cette rentrée.

Dans le nord la situation est particulièrement critique puisqu’outre les élèves qui ont été déplacés de chez eux, ceux qui ne l’ont pas été vivent dans une réalité faite d’alertes quotidiennes et d’incertitude sécuritaire.

Dans ce contexte, le ministère de l’Education a adressé une lettre aux parents israéliens à quelques jours de la rentrée. Il y est expliqué comment parler aux enfants des consignes du commadement du Front intérieur et l’importance de s’assurer qu’ils les connaissent et les respectent afin qu’ils soient toujours protégés. ”Il convient de transmettre ces consignes en fonction de l’âge des enfants et de leur niveau de compréhension, sans ajouter de détails ou d’informations qui pourraient ajouter de l’anxiété”, est-il écrit.

Les parents sont sensibilisés, à travers cette lettre, à l’importance d’être à l’écoute des questions des enfants, et d’y répondre ”de manière sincère et adaptée à l’âge des enfants”. Ils sont encouragés à communiquer à leurs enfants ”des messages d’espoir et de confiance en notre pouvoir d’être protégés” en citant, par exemple le fait qu’Israël possède des sytèmes de défense performants.

Le ministère de l’Education souligne également la nécessité de contrôler les images et vidéos auxquelles les enfants ont accès et de limiter le temps passé sur les écrans.

Cette lettre alerte, par ailleurs, sur les changements de comportement qui peuvent être observés chez les enfants et les jeunes et demande aux parents d’y être attentifs.

En cas de besoin, l’équipe éducative de l’école peut être sollicitée. Il existe également une ligne d’urgence: *6552 poste 5.