Cette semaine, votre hebdomadaire Actualité Juive vous propose un dossier intitulé Le réveil de l’Afrique.

Au sommaire, des analyses sur les relations parfois mal connues entre Israël et l’Afrique.

Mais aussi une interview du chanteur Ishay Ribo qui s’apprête à donner un concert à Paris et un hommage à Uri Zohar, l’acteur devenu Rav, qui nous a quittés cette semaine.

Et bien sûr des pages consacrées à la politique française et israélienne et vos rubriques habituelles.

