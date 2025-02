Actualité Juive revient cette semaine sur les journées difficiles que traverse Israël avec le retour au compte-gouttes des otages.

Votre hebdomadaire analyse l’effet Trump dans le monde arabe mais aussi sur la lutte contre l’antisémitisme en France avec la tenu du deuxième volet des Assises de lutte contre l’antisémitisme.

Dans le cahier En direct d’Israël, découvrez une interview de Joann Sfar à l’occasion de sa venue à Tel Aviv et de la sortie de ses deux livres Nous vivrons et Que faire des Juifs?

Et toutes vos rubriques habituelles riches et variées!

Acheter ou vous abonner à Actualité Juive en France ou en Israel c’est défendre le seul hebdomadaire juif et sioniste, c’est maintenir un lien entre les juifs de France et d’Israël, c’est vous informer à la source. Disponible en Kiosque (Steimatsky et réseaux de revendeurs agréés).

Lien d’abonnement depuis Israël : https://www.actualitejuive.com/israel-abonnement

Secrétariat Israël : 058 461 62 62.

Lien d’abonnement depuis la France : https://www.actualitejuive.com/france-abonnement