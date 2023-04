Un sujet original traité par Actualité Juive cette semaine: l’espoir et ce qui en fait une des principales caractéristiques du peuple juif.

Découvrez aussi le livre »L’inconnue de la rue de Vaucouleurs », écrit sous la direction du président de la communauté juive de Lille, Guy Bensoussan, du grand rabbin de France, Haïm Korsia, et du psychanalyste Michel Gad Wolkowicz.Il réunit des témoignages de plus de 250 personnalités, venues mettre des mots sur l’assassinat de Sarah Halimi et sur son traitement juridique qui n’a pas eu lieu.

Bien sûr, votre hebdomadaire fait un tour d’horizon de l’actualité israélienne, avec au coeur, la réforme judiciaire et la crise entre Washington et Jérusalem.

Dans le cahier spécial Israël, vous êtes invités à découvrir le dernier ouvrage de Lise Benkemoun, Super heureux grâce aux super-héros et comme chaque semaine, l’agenda des sorties.

