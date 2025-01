Comme chaque mois, AJMag accompagne votre hebdomadaire. Au sommaire, une rencontre avec Jeane Manson et ses deux filles, un dossier sur les réseaux d’éducation parallèle en Israël, les voies de dialogue possibles face à une polarisation des idées et des positions, la générosité des soldats et un artiste qui murmure à l’oreille des arbres.

10 ans après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, Actualité Juive fait le bilan et vous livre comme chaque semaine l’essentiel de ce qu’il faut savoir de l’actualité du monde juif et d’Israël.

Retrouvez l’édition israélienne d’Actualité Juive (+ 8 pages spéciales dédiées à l’actualité communautaire francophone en Israël) en Kiosque /Steimatsky et réseaux de revendeurs agréés.

