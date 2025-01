L’accord de trêve et la torture psychologique du Hamas c’est bien ce qui aura interpellé les juifs du monde entier. Au-delà, on est évidemment suspendu à chaque nouvelle libération qui apporte avec elle son lot d’interrogation quant à l’état de santé mentale et physique de chaque otage. L’ultime question étant de savoir s’ils seront ramenés vivants ou mort.

Retrouvez l’édition israélienne d’Actualité Juive en Kiosque (Steimatsky et réseaux de revendeurs agréés). Pour le recevoir à domicile. Abonnez-vous !

Lien d’abonnement depuis Israël : https://www.actualitejuive.com/israel-abonnement

Secrétariat Israël : 058 461 62 62.

Lien d’abonnement depuis la France : https://www.actualitejuive.com/france-abonnement