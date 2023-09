La Une d’Actualité Juive cette semaine est consacrée au ”deal du siècle” entre Israël et l’Arabie Saoudite avec un point d’interrogation.

Tout pour comprendre les enjeux de cette normalisation.

En France, on évoque le port de l’abaya, le vivre-ensemble à Sarcelles, les 100 ans de la synagogue de Livry-Gargan et le parcours de Cédric Kahn.

Actualité Juive présente aussi le classement des 50 Juifs les plus influents du monde et nous apprend que le siège de la conférence européenne des rabbins sera désormais à Münich.

Dans les pages spécial Israël, une interview du producteur Dan Lewkowicz, un article sur le fan club du PSG en Israël.

Retrouvez aussi l’agenda des sorties et tout ce qu’il faut savoir à la veille de Souccot.

If you can see this, your browser doesn't understand IFRAMES. However, we'll still link you to the page.

Recevez à domicile Actualité Juive chaque semaine et son supplément mensuel LPH pour seulement33 shekels par mois !

Abonnez-vous !

https://www.actualitejuive.com/israel-abonnement

058 461 62 62