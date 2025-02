La Une d’Actualité Juive cette semaine n’a pas besoin d’être explicitée par des mots. On pourra désormais dire qu’une douleur a une couleur, et trois noms : Shiri, Kfir et Ariel, qui resteront gravés dans la mémoire collective d’une nation en proie à la barbarie venue de Gaza.

Retrouvez l’édition israélienne d’Actualité Juive en Kiosque (Steimatsky et réseaux de revendeurs agréés) ou chaque semaine à domicile. Abonnez-vous !

Lien d’abonnement depuis Israël : https://www.actualitejuive.com/israel-abonnement

Secrétariat Israël : 058 461 62 62