Cette semaine retrouvez Actualité Juive avec son supplément mensuel LPH Magazine.

Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a accordé une interview exclusive à Actualité Juive.

Antisémitisme, haine d’Israël, Marine Le Pen, eff­ondrement de l’école, islamisme en France, Benyamin Netanyahou, Itamar Ben-Gvir… : Finkielkraut livre son analyse.

Dans un autre registre, une autre interview passionnante dans le numéro de cette semaine: Marc Verillotte, membre, pendant plus de vingt ans, du RAID qui a participé à l’assaut au domicile de Mohamed Merah. Il est aussi celui qui a fait sauter la porte de service de l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, le 9 janvier 2015. Plus

tard, il interviendra encore au Bataclan.

Un hommage aussi au Rav Druckman, zatsal, qui nous a quittés le dernier jour de Hanouka.

Mais aussi des sujets comme la guerre en Ukraine ou la disparition du Pape Benoit XVI et le dialogue judéo-chrétien. Et le cahier spécial Israël, les pages communautaires et culture avec notamment une interview de Joann Sfar.

Un numéro passionnant!

Et en prime, le supplément mensuel LPH Magazine, avec à la une le roi du macaron, Pierre Hermé, qui était en Israël.

