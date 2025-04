Avec la nouvelle version de votre hebdomadaire cette semaine et comme chaque début de mois, vous retrouvez en Israel, votre supplément magazine AJMAG qui met les femmes vaillantes d’Israel à l’honneur, avec Laly Derai en couverture laquelle malgré la perte de son fils au combat, nous donne d’immenses encouragements en nous expliquant combien Israël a besoin de cet amour inconditionnel que seules les mères peuvent porter.

Oui, les clivages se cristallisent et ce sont bien eux qui pourraient conduire à notre perte, plus que la guerre. Nos ennemis le savent et se frottent les mains. Car si nous sommes prompts à nous relever devant l’adversité, il y a une chose qui, au cours de l’histoire, a toujours précipité notre chute : la haine et la division. Le sentiment de n’être plus rattaché à l’Autre, de ne plus partager un destin commun. En prendre conscience est déjà un début de guérison, alors regardons-nous dans le miroir, réveillons-nous avant qu’il ne soit trop tard et essayons, par des micro-actions, des paroles ou des écrits, de rétablir des ponts, à l’instar de ces femmes qui ont su dépasser leur égo, leur tragédie, leur épuisement, leur sidération de côté, pour se mettre en mouvement en faveur de leur peuple et de leur pays.

