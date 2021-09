Le Premier ministre devait se rendre vendredi à Oum el-Fahm accompagné de Mansour Abbas et du coordinateur de lutte contre le Corona pour le secteur arabe, Ayman Seif., afin d’encourager la population à se vacciner contre le Corona. Mais suite à la demande du président du parti Ra’am, il a annulé sa visite. Motif de la demande : vendredi marque pour les Arabes israéliens la journée du souvenir des « événements d’octobre 2000 ».

En pleine Intifada, des foules haineuses avaient affronté la police qui, menacée de lynchage, avait ouvert le feu, faisant treize morts parmi les émeutiers. Le communiqué de Ra’am, membre de la coalition, est « explicite » : « Cette visite a été reportée à notre demande à cause de la journée de souvenir des événements d’octobre 2000 et par égard à la mémoire des shahids qui tombèrent. C’est une journée très importante pour le peuple palestinien »…

Ce renoncement du Premier ministre a été dénoncé par les partis de l’opposition de droite. Le Likoud a écrit : « Il n’y a aucune limite en profondeur que Benett ne franchira pas dans le but d’assurer sa survie politique qui dépend entièrement de Mansour Abbas. Annuler ainsi une visite à cause du ‘souvenir des ‘shahids’ est une opprobre qui restera gravée dans l’Histoire.

Le parti Hatziyonout Hadatit a publié le communiqué suivant : « Le Premier ministre a annulé sa visite à Oum el-Fahm ‘par égard à la mémoire des shahids’. Jusqu’où cette honte va-t-elle se poursuivre ? Nous avons averti quant à un effondrement de toutes les valeurs dans ce gouvernement qui comprend le Mouvement islamique, mais cette capitulation de Naftali Benett face aux émeutiers d’octobre 2000 dépasse toute l’imagination. Quelle honte ! »

Plus sévère encore, le député de ce parti, Itamar Ben-Gvir : « Quiconque aime notre pays et lit ce communiqué de du partisan des terroristes Mansour Abbas ne peut rester indifférent et dire que c’est un homme de paix qui fait partie de cette coalition. Il est difficile également d’imaginer qu’à la tête de ce gouvernement se trouve un homme qui baisse la tête face au terrorisme. Benett a capitulé face au terrorisme et s’il prend tant d’égards envers les ‘shahids’, qu’il se présente pour la présidence de l’Autorité Palestinienne ! »

Le porte-parole du Premier ministre, Matan Sidi a tenté d’expliquer que le report de la visite était dû aux risques de manifestations et au dispositif complexe de protection qu’il aurait fallu mettre en place.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90