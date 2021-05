Encore une odieuse manipulation mensongère du Hamas !

Les Hamas et les autres organisations terroristes ont non seulement l’habitude de se servir de leur propre population comme boucliers humains, mais ils fournissent des chiffres volontairement tronqués quant aux victimes, soit en qualifiant « d’enfants » des jeunes qui participaient à des activités terroristes soit en attribuant à Israël la mort d’enfants décédés pour d’autres causes, ceci pour influencer l’opinion internationale contre Israël et faire passer les soldats de Tsahal pour des assassins d’enfants.

Lundi soir, le « ministère de la Santé » du Hamas faisait part de la mort de huit personnes d’une même famille entière, la famille Al-Masri, dont six enfants. Le Hamas a pris soin de diffuser en boucle cette « information » avec des images qui forcément soulèvent l’indignation. Or, il s’avère que cette famille a été décimée avant que Tsahal n’ait commencé ses opérations. Selon l’observatoire des droits de l’homme « Mizan », cette malheureuse famille a été tuée par l’explosion d’une roquette tirée par le Jihad Islamique mais qui a raté son but et s’est abattue à 18h10 dans la rue Al-Matzrin à Beit-Hanoun. Cela s’est passé alors que le Hamas et le Jihad Islamique tiraient de nombreuses roquettes en direction d’Israël.

Les effets de cette vile propagande ont déjà été constatés outre-atlantique, où l’élue antisémite au Congrès américain, Ilhan Omar, a parlé de « frappes aériennes d’Israël qui ont tué des civils à Gaza » et les a qualifiées « d’actes de terrorisme ». Nul besoin d’espérer que cette élue modifie son discours après la révélation de ce nouveau mensonge « made in Gaza ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90