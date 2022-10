Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, est allé à la rencontre des étudiants en médecine, qui ont fait leur rentrée comme tous les autres étudiants du pays, cette semaine.

Il a publié sur Twitter une photo en compagnie d’une étudiante qui l’a particulièrement impressionné: Efrat Zakbach, 45 ans et mère de 9 enfants, qui entame sa deuxième année de médecine.

»Une étudiante qui m’a émerveillé: je vous présente Efrat Zakbach, 45 ans (!), qui commence aujourd’hui sa deuxième année de médecine. Et ce n’est pas tout, Efrat est mère de 9 enfants et déjà docteur en histoire. Apparemment, rien ne résiste à la volonté et il n’est jamais trop tard. Bravo Efrat et bonne chance », a tweeté le ministre.

Interrogée sur la chaine 13, Efrat Zakbach a reconnu que son quotidien n’était pas simple mais qu’elle réalisait son rêve de petite fille. »J’ai toujours voulu être médecin, mais je n’ai pas été acceptée lorsque j’étais plus jeune. Puis je me suis mariée et j’ai eu des enfants, alors j’ai suivi un autre parcours, dans lequel j’étais très bien ». A 45 ans, elle décide donc de recommencer ses études. Elle croise tous les jours sur le campus de médecine, sa fille de 19 ans qui est en première année. »Pour moi c’est un plaisir d’être avec elle, pour elle c’est un peu ‘la honte »’, s’amuse-t-elle.

Efrat a l’intention de se spécialiser soit en oncologie soit en gériatrie. Elle devrait finir ses études dans 10 ans, soit lorsqu’elle aura 55 ans. Mais cela ne l’effraie pas: »Je ne compte pas prendre ma retraite à 64 ans. Je veux être médecin parce que c’est une vocation, une mission que je veux remplir ».