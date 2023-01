Ouri Shahor, 25 ans, a reçu, il y a quelques jours le titre de Rav en Israël après avoir passé avec succès les sept examens nécessaires.

Il devient le plus jeune Rav du pays et ce bien qu’il ne soit pas tout à fait un candidat comme les autres à cette fonction.

En effet, Ouri souffre d’un handicap cérébral et se déplace dans une chaise roulante. Dans une interview qu’il a accordée à la radio Kol Berama, il a raconté: »Je me suis rendu compte qu’il n’y avait presque pas de Rabbins handicapés en Israël. Alors je me suis approprié la phrase de la mishna: là où il n’y a pas d’homme, efforce-toi d’en être un et j’ai commencé à étudier pour les examens de la rabbanout. Après 13 tentatives et en trois ans, j’ai réussi les sept examens ».

Il faut souligner qu’Ouri est non seulement le plus jeune à avoir réussi ces diplômes mais il les a aussi passés en un temps record.

Il a tenu à remercier ses parents et le directeur de la yeshivat hesder de Sdérot où il étudie pour leur soutien: »Merci à mes parents qui n’ont rien lâché depuis que je suis petit, n’ont économisé sur rien pour que je puisse étudier. Merci au Rav David Pendel qui a compris, dès le départ, qu’un handicapé peut réussir sur le plan intellectuel, c’est grâce à ces forces qu’il m’a transmises que je suis aujourd’hui Rav ».