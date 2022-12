Encore un vote pro-palestinien à l’assemblée générale de l’ONU. L’ambassadeur israélien, Guilad Erdan, a réussi à organiser une exposition sur l’expulsion des Juifs des pays arabes et de l’Iran dès 1947, et lutte contre le narratif palestinien de la nakba qui occulte complètement les souffrances du peuple juif dans le monde arabe.

Mais cela n’a pas été suffisant. L’Assemblée générale de l’ONU vient de voter par 90 voix pour, 30 contre et 47 abstentions, la décision de marquer, chaque année le jour de la nakba, soit de reconnaitre le narratif palestinien suivant lequel les Juifs les ont expulsés de chez eux en 1948 et leur ont volé leur terre et leurs propriétés.

La France, la Belgique et l’Espagne se sont abstenues. En revanche, les Etats-Unis, le Canada, l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Roumanie, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie ont voté contre. Tous les pays arabes, y compris ceux avec lesquels Israël a signé les Accords d’Avraham ont voté pour.

L’ambassadeur israélien, Guilad Erdan, a vivement condamné cette décision. Il a estimé qu’ainsi l’ONU ne faisait que ruiner davantage toute chance de résolution du conflit.