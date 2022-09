Israël est toujours champion de l’optimisme malgré la situation sécuritaire, les difficultés économiques et l’instabilité politique.

Alors que l’on considère souvent les Israéliens comme des râleurs, force est de constater qu’ils sont heureux de leur situation.

Le bureau central des statistiques a publié des données sur la population israélienne à la veille de Rosh Hashana 5783.

89.3% des Israéliens se disent heureux dans la vie – 91.5% des Juifs et 79.7% des Arabes.

Ils sont 66.8% à se déclarer satisfaits de leur situation économique – 70.4% des Juifs et 51.1% des Arabes.

Seuls 12% ont eu l’impression d’être pauvres cette année – 6.2% des Juifs et 36.8% des Arabes. Ils sont 25.9% en tout à avoir du mal à boucler le mois.

86.8% des Israéliens sont contents de leur logement et 84% de leur lieu d’habitation. Ils sont 40.9% à être satisfaits des transports publics dans leur région.

»D’un point de vue général, êtes-vous satisfait(e) de votre vie? ». A cette question, la moyenne est de 8 sur 10 – 8.1 chez les 20-44 ans et 7.9 chez les 65 ans et plus, 8.2 chez les Juifs et 7.4 chez les Arabes.

Selon le bureau national des statistiques, à la veille de Rosh Hashana 5783, la population israélienne compte 9.587 millions d’âmes – 7.067 millions de Juifs soit 74% de la population totale, 2.025 millions d’Arabes (21%).

Depuis Rosh Hashana 5782, la population israélienne a augmenté de 174000 âmes soit une croissance naturelle de 1.8%: 180000 bébés sont nés et 50000 personnes sont décédées dont 4400 du Corona.

Autre donnée présentée par le Bureau nationale des statisitques, la répartition de la population au regard de son rapport à la religion:

45.3% se définissent laïcs, 19.2% traditionnalistes non religieux, 13.9% traditionnaliste religieux, 10.7% religieux, 10.5% orthodoxes.