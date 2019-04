Au début de cette campagne électorale, qui n’aura duré que quelques semaines, le parti de Moshé Feiglin, Zehout, n’était même pas évoqué dans les résultats de sondages. A la veille du scrutin, certains leur accordent jusqu’à 7 sièges. Une remontée fulgurante et impressionnante. Quels sont les principes et les objectifs de ce parti qui fait figure d’OVNI sur la carte politique israélienne?

Moshé Feiglin nous répond du tac-au-tac.

SONDAGES

Les sondages sont un jeu, ils créent une situation plus qu’ils ne la reflètent. Je les prends toujours avec prudence, qu’ils me soient favorables ou défavorables. Pour moi, l’essentiel n’est pas ce que diront les sondages du jour, mais la vérité que je défends.

Je n’ai pas besoin de sondages pour savoir que nos idées sont populaires. Mon livre qui est aussi le programme détaillé de mon parti est devenu un best-seller. Le bulletin Zehout sera le seul que les électeurs seront vraiment heureux de glisser dans l’urne, parce qu’il représente un vote positif.

LEGALISATION DU CANNABIS

Cette proposition est d’abord fondée sur la souffrance de très nombreux malades. Il est inconcevable de les laisser dans cette situation. Quant à la légalisation, je pense que ce sujet a permis de mettre en lumière le vrai débat, celui de la place que l’Etat doit jouer dans la vie des citoyens.

LA FIN DE L’ETAT?

A terme, l’Etat devrait n’avoir pour seule mission que la défense des frontières et le maintien de l’ordre. Cela doit s’organiser dans le cadre d’une armée de métier, qui mettrait fin à l’enrôlement obligatoire. Tout le reste serait beaucoup plus simple si l’Etat était peu ou pas impliqué. Zehout prône un système promouvant la liberté, tout en préservant Israël, sans renoncer à un centimètre carré.

ANARCHIE

La Suisse et l’Australie sont deux exemples de pays qui fonctionnent suivant le modèle que je préconise. Est-ce que l’anarchie y règne?

OLIM ET AIDES SOCIALES

Les Olim de France sont habitués à un modèle d’Etat qui n’est pas le mien. Je suis convaincu que pour favoriser l’alya de France et optimiser les conditions d’intégration des olim, il convient de limiter l’intervention de l’Etat. En réalité, les difficultés que rencontrent les olim sont souvent liées aux trop importantes mesures administratives et bureaucratiques imposées par l’Etat. Je veux que chaque olé gagne sa vie correctement et le seul moyen pour cela n’est pas que l’Etat donne davantage mais qu’il prenne moins aux citoyens. Ce n’est qu’ainsi que les richesses de notre Etat qui est prospère seront réparties et que tous les citoyens pourront en profiter.

BIBI OU GANTZ?

Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni religieux, ni laïc, mais fidèle à l’Etat d’Israël et aux droits de l’homme. La droite a donné plus de territoires que la gauche: Hevron et le Goush Katif ne sont que deux exemples. Pour ma part, je crois en D’ieu et en la liberté. Nos principes sont solides et ne dépendent pas d’une étiquette gauche ou droite. Les électeurs de Zehout ne votent pas pour avoir Bibi ou Gantz au poste de premier ministre mais pour voir notre programme mis en œuvre.

LIGNES ROUGES

La légalisation du cannabis en est une. Mais nous ne renoncerons pas à nos autres principes pour l’obtenir. Il n’est pas question de céder un centimètre de notre terre ou de partager Jérusalem pour avoir en échange la légalisation. Nos principes sont fermes et immuables.

JEUNESSE

Zehout suscite un engouement particulier auprès des jeunes. Beaucoup me disent avoir lu notre programme. C’est ce qui les pousse à nous soutenir. La jeunesse d’aujourd’hui ne veut pas voter par dépit. Elle refuse de choisir une liste par défaut, parce qu’elle serait la moins pire. En votant Zehout, elle fait un véritable choix de société, de politique et d’avenir.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Crédit photo: Yado Kaputsinsky