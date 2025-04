Une large majorité des citoyens israéliens déclarent se sentir en sécurité dans leur environnement immédiat, révèle un rapport publié par le Bureau central des statistiques. Plus de 80 % de la population, tant juive qu’arabe, affirment éprouver un sentiment général de sécurité, y compris la nuit. Cependant, des disparités notables subsistent entre les hommes et les femmes.

Derrière ces données encourageantes, le rapport met en lumière une réalité plus nuancée : l’exposition persistante à la violence et à la criminalité, en particulier sur Internet.

Au cours de l’année écoulée, 15 % des Israéliens de 20 ans et plus ont été victimes de délits, toutes catégories confondues. Les hommes sont plus nombreux à avoir signalé des actes de violence ou des menaces (4,8 %) que les femmes (3,3 %). À l’inverse, ces dernières sont beaucoup plus touchées par le harcèlement sexuel, avec un taux de 4,2 %. Dans la majorité des cas, les victimes – surtout les femmes – ne se tournent pas vers la police : seulement 3,5 % des victimes de harcèlement sexuel ont effectué un signalement officiel.

La criminalité numérique connaît également une hausse notable. Près de 9 % des personnes interrogées affirment avoir été ciblées par des infractions en ligne, telles que le vol de données, l’usurpation d’identité ou encore le “shaming” – cette pratique consistant à humilier publiquement quelqu’un sur les réseaux sociaux. Les Juifs seraient 1,5 fois plus touchés que les Arabes par ce type d’agressions.

La région de Judée-Samarie enregistre la plus forte proportion de résidents ayant constaté une détérioration de leur sécurité personnelle, avec 43,3 % de réponses en ce sens. Seuls 4,5 % des habitants de Tel-Aviv et de Jérusalem déclarent une amélioration de leur sécurité. Un tiers des citoyens redoutent encore les attentats terroristes, une inquiétude particulièrement marquée chez les femmes (40,4 %, contre 26,4 % chez les hommes).

Face à ces constats, le rapport appelle à un renforcement des moyens de lutte contre la violence et les crimes sexuels, ainsi qu’à une attention accrue portée à la criminalité en ligne, en plein essor.