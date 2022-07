Aujourd’hui avaient lieu en France les cérémonies commémoratives de la Rafle du Vel D’Hiv. Le Président Emmanuel Macron a tenu un discours offensif contre l’antisémitisme contemporain.

« Dans cette antichambre des camps, devant leurs geôliers en képi, des familles se chuchotaient des mots en yiddish pour se rassurer, pour se dire que la France ne ferait jamais ça. Pourtant, la France le fit, l’État français le fit », a-t-il déclaré, s’inscrivant dans les pas du Président Jacques Chirac qui avait reconnu la responsabilité de la France dans cette rafle qui avait conduit plus de treize mille Juifs depuis la France vers les camps d’extermination.

Emmanuel Macron a tenu à être très clair: « L’Etat français a manqué de façon délibérée à tous les devoirs de la patrie des droits de l’homme. Pas un seul soldat nazi n’a pris part à cette rafle ».

Le Président français a également reconnu que l’antisémitisme n’avait pas disparu, bien au contraire. Il a décrit ce phénomène dangereux qui s’installe partout: sur les plateaux de télévision comme dans la classe politique, faisant référence aux thèses d’Eric Zemmour sur Vichy ou aux déclarations de certains députés de la France Insoumise.

Il a appelé à la vigilance face à cet antisémitisme de plus en plus présent en France et en Europe: »Il peut prendre d’autres habits, d’autres visages, apparaitre dans d’autres caricatures, mais l’horrible antisémitisme est toujours là ».

Photo: Hadas Parush Flash90