Un nouveau sondage publié hier (mercredi) met en avant le soutien quasi-inconditionnel au Hamas et aux massacres barbares du 7 octobre au sein de la population arabe palestinienne de Judée-Samarie.

Cette enquête réalisée par le sondeur palestinien, Dr Khalil Shakaki, montre une image inquiétante de l’opinion des Arabes de Judée-Samarie.

72% d’entre eux pensent que les massacres du 7 octobre sont ”justifiés et dignes de louanges” en réaction aux ”attaques contre Al Aqsa et contre les Palestiniens et pour obtenir la libération des prisonniers détenus dans les prisons israéliennes”.

90% ont reconnu n’avoir vu aucune image des tortures, viols et autres exactions réalisées par le Hamas ce jour-là contre les Israéliens.

70% des Palestiniens de Judée-Samarie pensent que le terrorisme est la solution pour mettre fin à ”l’occupation”. Une grande majorité soutient la création de groupes armés locaux pour lutter contre ”la violence des colons”.

Plus de 90% souhaitent la démission de Mahmoud Abbas et plus de 60% le démantèlement de l’Autorité palestinienne. En revanche, concernant la personnalité d’un futur leader, Marwan Barghouti, leader du Fatah – qui purge 5 peines de prison à perpétuité en Israël pour avoir assassiné des Israéliens et participé à plusieurs attentats – est plus populaire qu’Ismaël Haniyeh.

Depuis le 7 octobre, le soutien de la population arabe de Judée-Samarie au Hamas a triplé. Ils sont une écrasante majorité – 75% – à estimer que le Hamas ne disparaitra pas et continuera à diriger la Bande de Gaza, y compris après la guerre. Notons que parmi les Arabes de la Bande de Gaza, ils ne sont que 38% à souhaiter que le Hamas continue à les diriger après la guerre, toujours selon cette même étude d’opinion.