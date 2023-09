70000 personnes se sont rassemblées cette nuit (samedi à dimanche) pour les dernières slihot avant Yom Kippour.

La prière s’est déroulée en présence des deux grands rabbins d’Israël, le Rishon LeTsion Harav Itshak Yossef et le Grand Rabbin David Lau. Le maire de Jérusalem, Moshé Léon et le ministre des Cultes, Michaël Malkieli étaient également dans la tribune.

L’Esplanade du Kotel était remplie et des dizaines de milliers de personnes qui n’ont pas pu entrer, ont participé depuis les rues adjacentes grâce aux hauts-parleurs et aux images projetées sur les murailles de la vieille ville, sous l’égide du ministère de Jérusalem et de la Tradition.

Dans le contexte sociétal actuel, l’officiant a tenu à insister sur l’importance de la paix au sein du peuple, en s’appuyant sur le texte des Slihot. Il a ainsi répété trois fois le passage, ”Fais reposer la paix entre nous” et ”Fais reposer la paix sur la Terre” et les dizaines de milliers de personnes présentes ont répondu avec ferveur, ‘Amen’.

La diversité des personnes venues réciter les Slihot était frappante, contrastant avec les images de division de ces derniers mois.