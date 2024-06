Un rapport sur l’année 2022 de l’Autorité pour la sécurité routière, dont les conclusions sont publiées aujourd’hui par Ynet, met en avant les principaux facteurs d’accidents en Israël et pointe les véhicules les plus dangereux sur les routes.

Il en ressort que les excès de vitesse sont la première cause d’accident et sont un facteur aggravant quand ils ne sont pas directement à l’origine de l’accident.

D’après l’étude en question, 70% des conducteurs israéliens ne respectent pas les limitations de vitesse.

Dans le détail, 76% sont en excès de vitesse sur les routes urbaines, 69% sur les routes inter-urbaines. Si l’on compare aux données recueillies entre 2014 et 2017, les conducteurs israéliens roulent encore plus vite aujourd’hui – de 2 à 6 km/h en plus.

Selon l’Autorité de la sécurité routière, les véhicules les plus dangereux sont les camions de plus de 10 tonnes, qui dépassent en moyenne de 10 à 20 km/h la vitesse à laquelle ils sont autorisés à rouler – 80km/h.

Ces camions sont impliqués dans le quart des graves accidents de la route alors qu’ils ne représentent que 4% des véhicules en circulation en Israël.

Les autobus aussi sont souvent en excès de vitesse, un dépassement oscillant entre 4 et 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Depuis le mois de janvier cette année, 190 personnes ont perdu la vie sur les routes d’Israël, soit 23% de plus qu’à la même période l’année dernière. Le quart des victimes sont des piétons qui sont encore plus vulnérables lorsque la vitesse n’est pas respectée, rappelle l’Autorité de la sécurité routière.

L’une des solutions proposées par l’Autorité de la sécurité routière est d’augmenter la présence policière et les sanctions pour non-respect du code de la route. La police, de son côté, fait valoir que la volonté existe mais qu’elle manque de personnel, surtout depuis le 7 octobre et la mobilisation de nombreux policiers pour des missions sécuritaires.