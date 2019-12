Shimon Reuben, Piano Jazz Brazilian & Nehama Reuben Harpe Hébraïque, Concertistes solistes virtuoses et Compositeurs membres de la SACEM, donnent un concert exceptionnel : un programme en couleurs de musiques célèbres en solos et duos de musiques juives, Tehilim et mélodies brésiliennes en jazz. Après avoir parcouru le monde pendant 40 ans dans les festivals classiques, jazz et world music, Shimon Reuben et son épouse Nehama vivent à Jérusalem. 70 ans, ça se fête et c’est pour cette occasion qu’ils vous donnent rendez-vous. Mais avant cela, nous vous invitons à faire plus ample connaissance.



Shimon Reuben,1er Jazzman juif israélien religieux, interprétera des thèmes brésiliens de jazz dans ses fulgurantes improvisations instantanées qui vous transporteront dans un océan de joie musicale. Fils de compositeur et de chef d’orchestre Shimon Reuben a hérité d’un talent musical extraordinaire pour l’improvisation ; tout jeune pianiste, il jouait déjà en soliste des concertos avec l’orchestre de son père. Après avoir obtenu un Premier Prix de piano, de clavecin et de musique de chambre, il se dirige vers le jazz, influencé par Erroll Garner et Keith Jarrett. Ses premiers concerts de jazz à la Radio et à la Télévision sont vite couronnés de la reconnaissance du public, Shimon Reuben a mené essentiellement sa carrière de pianiste de jazz aux USA, à Paris et en Europe.

La musique ne meurt pas, une improvisation reste vivante, créée selon l’inspiration d’Hachem et du public

Le jazz est international, structuré et orchestré, son origine est biblique. Les 3 fils de Noah sont l’origine de l’humanité. ’Ham symbolise le sport, l’exaltation des passions et l’Afrique. Voici la Source biblique du Jazz : Berechit Vayehi 48-3 –בלוז-blues « Le Dieu Tout-Puissant est apparu « blues » au pays de Canaan». La force et la valeur du jazz c’est l’instant. Le Classique c’est l’écrit, le Jazz c’est l’oral. La Musique du Brésil ce sont le jazz, les rythmes de la Bossa Nova et de la Samba. Shimon Reuben a composé et enregistré 8 CDs, il transcende le Jazz brésilien par des sonorités étincelantes, un toucher pianistique rythmique époustouflant, des improvisations brillantes, le tout inspiré par la Torah. A notre époque où la musique n’est souvent que technologie audiovisuelle et chansons en play-back, écouter en direct des Solistes virtuoses instrumentistes est une occasion rare à ne pas manquer.

Nehama REUBEN est la seule harpiste en Israël et dans le monde, titulaire du 1er Prix de Harpe du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, de 3 Doctorats: en Harpe, Solfège et Pédagogie Musicale, Médaille d’Or du Ministère de la Culture de Paris en 2010, Professeur Hors Classe de Harpe, Solfège et Pédagogie musicale, Harpiste à Radio France, Harpiste Concertiste soliste internationale à Paris, Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées, Salle Gaveau, et dans le monde, Jury International pendant 40 ans de carrière musicale à Paris pour les Concours de recrutement de Professeurs pour les Conservatoires Nationaux de Musique de France et d’Europe et aussi Jury pour les Concours d’entrée et de sortie du C.N.S.M.

Nehama a commencé sa carrière de harpiste 1 mois après son 1er Prix en remplaçant au pied levé Lily Laskine, sa célèbre Professeur pour jouer le Lac des Cygnes avec l’orchestre du Bolchoï de Moscou. Nehama a interprété tout le répertoire classique de harpe : Concerto de Mozart (jusqu’à 21 fois par mois !!), Boïeldieu, Berlioz, Sonate de Debussy, Septuor de Ravel et solos de Naderman, Hasselmans, Salzedo, etc… et en tant que Harpiste solo de la Grande Synagogue de Paris, Neuilly et d’autres, Nehama a accompagné les Hazanim pour le répertoire liturgique. Depuis son Alya à Jérusalem avec son mari Shimon REUBEN, Nehama, spécialiste mondiale de harpe hébraïque se consacre à l’écriture et à l’enregistrement de ses compositions (Copyright Sacem) sur les Psaumes du Roi David, qui seront destinées à rester dans l’histoire d’Israël pour les futures générations. Nehama a innové une nouvelle technique de jeu adaptée à la musique hébraïque qui imprime une dimension spirituelle très envoûtante qu’on peut écouter sur son CD « LA HARPE DES HEBREUX » sur Youtube. C’est la foi juive profonde qui anime Nehama et sert de socle à sa technique classique française acquise au fil des années de carrière de concerts. Les sons de la harpe réjouissent la nechama, apaisent les battements du cœur, l’âme vibre de plaisir, reliée à sa source originelle. Nehama sait transmettre par la parole et par la musique, ce talent privilégié lui a aussi permis de former et conseiller des milliers d’étudiants en musique tout au long de sa brillante carrière.

CONCERT pour leurs 70 ans

Venez participer à cet évènement exceptionnel de musique instrumentale, à la portée de tous, qui réjouira les Nechamot le Jeudi 12 Décembre 2019 à 19h30. Hall Harmonia. 27 Rehov Hillel Jérusalem. Tickets 50sh. Paiement à l’entrée du concert. YOUTUBE: nehama reuben Tel: 0522352010.