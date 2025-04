Des documents récupérés par les forces israéliennes à Gaza et tout juste traduits révèlent avec une clarté troublante la stratégie délibérée de Yahya Sinwar et du Hamas pour exploiter les failles au sein de la société israélienne en préparation de l’attaque du 7 octobre. Les documents publiés par le Centre des affaires étrangères et de sécurité de Jérusalem offrent un aperçu sans précédent de la pensée stratégique du Hamas.

Dans une conversation datée du 4 avril 2023 avec Muhammad Nasser, membre du bureau politique du Hamas, Sinwar expose sa vision avec une précision calculée. « L’apaisement des tensions avec l’ennemi est temporaire. Il s’agit d’un calme formel et apparent, car la crise est plus vaste et plus profonde, » affirme-t-il, faisant référence à la suspension temporaire de la réforme judiciaire en Israël. Loin de voir cette accalmie comme un obstacle, Sinwar l’interprète comme le symptôme d’une vulnérabilité fondamentale qu’il compte exploiter.

« La crise dans l’entité israélienne est profonde, » poursuit Sinwar dans ces documents. « Il ne s’agit pas seulement d’une guerre civile, mais de la désintégration du ciment qui unit les composantes de l’entité. » Cette analyse révèle sa conviction que les divisions politiques israéliennes n’étaient pas simplement des désaccords superficiels, mais des fractures structurelles affaiblissant l’ensemble du tissu social et sécuritaire du pays.

Sinwar identifie avec précision l’épuisement des forces israéliennes comme une autre faille exploitable. « L’ennemi dispose de 51 bataillons opérant en rondes sans relâche, et il est extrêmement épuisé, » note-t-il, évaluant que cette fatigue opérationnelle constituait une vulnérabilité tactique majeure.

Dans un discours antérieur prononcé le 14 janvier 2023 devant le Comité exécutif du Hamas, Sinwar avait déjà élaboré cette stratégie d’exploitation des divisions. « Ce gouvernement illustre clairement la réalité du conflit avec l’ennemi sioniste, » déclare-t-il en référence au gouvernement Netanyahu-Ben Gvir formé deux mois plus tôt. « Le gouvernement, en plus de représenter une menace pour le peuple palestinien, porte en lui les germes de l’explosion interne de l’entité. »

Ce qui ressort avec force de ces documents est la perspicacité avec laquelle Sinwar analyse les discours politiques en Israël. « Le discours au sein de l’entité israélienne ne porte pas sur des désaccords politiques, mais sur des accusations mutuelles concernant l’effondrement des fondements et des composantes de l’entité, » observe-t-il, percevant que les débats autour de la réforme judiciaire touchaient aux structures fondamentales de l’État israélien.

Muhammad Nasser renforce cette analyse en déclarant que « la division interne d’Israël est le meilleur moyen de le détruire. » Il ajoute : « Nous vivons une période où nous pouvons en récolter les fruits, car le rapport de force a désormais basculé en notre faveur, et nous devons saisir cette opportunité. »

Les documents révèlent également comment Sinwar comptait sur un changement dans l’environnement international. « Il y a un changement très clair dans l’opinion publique internationale à l’égard de l’entité sioniste, qui n’est plus l’enfant gâté, même aux États-Unis, » affirme-t-il, suggérant une confiance dans une moindre opposition internationale à ses actions.

Ces révélations démontrent comment Sinwar a méticuleusement analysé et planifié l’exploitation des vulnérabilités israéliennes, concevant l’attaque du 7 octobre comme le moment opportun pour frapper un adversaire divisé et potentiellement affaibli par ses conflits internes.