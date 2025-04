Lors de l’attaque du 7 octobre 2023, de jeunes commandants de la base d’entraînement du commandement du front intérieur près du kibboutz Zikim, dans le sud d’Israël, ont fait preuve d’un courage exceptionnel. D’après l’enquête militaire publiée ce dimanche par l’armée israélienne, ces officiers subalternes ont donné leur vie pour sauver plus d’une centaine de jeunes recrues face à l’assaut des combattants du Hamas.

Parmi les victimes figurent six commandants : le major Adir Aboudi (23 ans), qui dirigeait la compagnie depuis peu, le capitaine Or Moshe (22 ans), commandant adjoint, les lieutenants Yanai Kaminka et Adar Ben Simon (20 ans) à la tête de pelotons, ainsi que les premiers sergents Eden Alon Levy (19 ans) et Omri Niv Firstein (20 ans). Le caporal Neriah Aharon Nagari, jeune recrue de 18 ans incorporée seulement deux mois avant l’attaque, a également perdu la vie en tentant de porter secours aux blessés.

L’enquête souligne particulièrement la bravoure et la capacité de décision dont ont fait preuve ces jeunes officiers, dont beaucoup étaient des femmes. Malgré leur expérience limitée du combat comparée à d’autres unités stationnées à la frontière de Gaza, ils ont réussi à repousser l’attaque et à empêcher les assaillants de prendre le contrôle de la base.

Au moment de l’attaque, la base abritait 141 militaires, dont plus de 100 recrues incorporées en août, parmi lesquelles environ 70% de jeunes femmes. Une vingtaine d’autres soldats et commandants étaient également présents pour appuyer les opérations. Grâce au sacrifice de ces jeunes commandants, toutes les recrues ont survécu, à l’exception d’une seule, témoignant de l’efficacité de leur intervention dans des circonstances extrêmement difficiles.

L’investigation a néanmoins révélé certaines défaillances, notamment l’absence du commandant de la base resté à son domicile à Sderot, lui-même sous attaque, sans tenter de rejoindre son poste. L’enquête pointe également un manque de coordination entre ce centre d’entraînement et les bases opérationnelles de la Brigade du Nord dans la division de Gaza.