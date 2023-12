Les évènements du 7 octobre en Israël fournissent un éclairage inattendu sur un des sujets les plus importants de l’humanité : la place de la Femme.

Il n’est pas nécessaire ici de décrire la place de la femme dans l’islam. Mais en Occident, les différents mouvements soi-disant de ‘libération de la femme’ ou féministes en général avaient laissé croire que la femme devait être considérée et traitée à sa juste valeur, et au minimum en égal de l’homme.

Cette vision de la femme, bien que réductrice, avait quelques avantages comme la promotion de la femme au niveau professionnel á salaire égal pour compétences égales. Les diverses organisations de défense du statut et des droits de la femme ont fleuri ‘urbi et orbi’ laissant croire que c’est la Femme avec un grand F qui était en jeu.

Hélas l’hypocrisie ou au mieux l’inanité de ces approches vient d’éclater au grand jour.

En effet la façon dont par absence de réaction toutes les organisations féministes internationales ont répondu au massacre, aux viols et aux mutilations perpétrés par le Hamas est édifiante, démontrant qu’au mieux elles essayaient de défendre certaines femmes seulement et qu’au pire elles n’étaient qu’à la recherche d’intérêts particuliers.

Laissons de côté les organisations gauchisantes dont l’idéologie les aveugle même face à l’inhumanité. Mais concernant les organisations de femmes des Nations Unies, de la Croix Rouge et d’autres nombreuses organisations pseudo-humanitaires, leur silence est assourdissant. Mais ceci est-il étonnant ? Consciemment ou inconsciemment ces organisations n’ont en fait toujours défendu qu’une image de la femme objet tout en se révoltant paradoxalement contre cette notion même. Une femme au mieux objet d’une égalité avec l’homme : concept insensé dans la mesure où ces deux êtres ont été créés fondamentalement différents. Une femme objet dans la mesure où il faudrait défendre sa liberté à disposer de son corps, son corps devenant presque la partie la plus importante de son être. Une femme objet de séduction et de convoitise à travers les médias de toutes sortes sans jamais s’interroger sur la dégradation effective de la Femme qui en résulte.

Cette incapacité á réagir dévoile donc un problème de fond dans la façon dont ces groupes défendent et surtout considèrent la femme. Une péricope de la Torah nous interpelle sur cette problématique avec l’histoire de l’enlèvement de Dina la fille de Jacob. Après l’avoir séduite et violée le kidnappeur la demande en mariage ! Passons sur les nombreuses explications et commentaires sur ce passage pour se concentrer sur les faits. Les deux frères de Dina, Shimon et Levi, révoltés que l’on traite leur sœur comme une prostituée vont passer toute la tribu du coupable au fil de l’épée et aller récupérer leur sœur. Si Shimon a été critiqué pour certains aspects de son action, l’intention de Levi a été considérée beaucoup plus noble. En l’occurrence Levi avait surtout compris qu’en s’attaquant à une femme juive on s’attaquait à l’essence du peuple juif et de sa spiritualité.

Les sauvages du Hamas n’ont d’ailleurs rien dit d’autre lorsqu’ils ont avoué qu’ils voulaient surtout souiller les femmes juives en les violant et les mutilant de la pire des façons, sans toutefois réaliser eux-mêmes la vraie grandeur de celles auxquelles ils voulaient porter atteinte. Car en vérité seule la conception de la femme révélée par la Torah donne à la femme en général et à la femme juive en particulier la valeur qui lui revient. A savoir non seulement d’être l’espace d’engendrement de l’humain au sens le plus élevé qui soit mais encore d’être cette compagne indispensable sans laquelle l’homme lui-même ne sera jamais homme. Le manque de réaction de toutes les organisations supposées défendre la femme lors de ces événements démontre qu’elles restent en déphasage complet avec ce qui devrait être leur vocation.

Paul Kamoun

Conseiller Consulaire