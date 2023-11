Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, venu en Israël pour exprimer sa solidarité avec le pays, s’est rendu ce lundi au kibboutz Be’eri, profondément meurtri par le massacre barbare perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier. Il a effectué cette visite en compagnie du président Itshak Herzog.

A son arrivée, il a annoncé que le parlement de son pays ferait un don d’environ sept millions d’euros pour la reconstruction de la galerie du kibboutz. Il a déclaré : « En Allemagne, nous écoutons les informations depuis le 7 octobre, nous avons regardé la télévision et nous avons vu les images. On pouvait aisément s’imaginer ce qui s’était passé ici ». « Mais, a-t-il ajouté, lorsqu’on est sur place, à cet endroit précis, c’est différent. J’espère que nous réussirons à créer des conditions de travail pour les jeunes, pour les artisans, d’Allemagne et d’Israël, et qu’ils se réuniront ici pour coopérer étroitement dans le processus de reconstruction ».