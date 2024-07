La Knesset a adopté cette nuit (mercredi à jeudi) par une majorité de 68 députés contre 9 et 0 abstention, la proposition du député Zeev Elkin (Hayamin Hamamla’hti) qui vise à rejeter toute création d’un Etat palestinien à l’ouest du Jourdain.

Cette adoption fait suite à une première proposition adoptée, au mois de février dernier, par 99 députés rejetant la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien.

Le texte de la proposition stipule: ”La Knesset s’oppose fermement à la création d’un Etat palestinien à l’ouest du Jourdain. La création d’un Etat palestinien au coeur d’Eretz Israël constitue une menace existentielle pour l’Etat d’Israël et ses citoyens et ne fera que perpétuer le conflit israélo-palestinien ainsi que fragiliser la stabilité dans la région. Ce ne sera qu’une question de temps avant que le Hamas ne prenne le pouvoir sur l’Etat palestinien et le transforme en base terroriste islamiste radicale, en coopération avec l’axe sous la direction de l’Iran afin de détruire l’Etat d’Israël. La promotion de l’idée d’un Etat palestinien représente une récompense au terrorisme et ne fera qu’encourager le Hamas et ses soutiens qui y verront une victoire grâce aux massacres du 7 octobre et qui sera un prélude à la prise de contrôle du Proche-Orient par l’islam jihadiste”.

Les partis qui ont voté en faveur de cette proposition sont: Likoud, Hayamin Hamamla’hti, Hama’hané Hamamla’hti, Hatsionout Hadatit, Otsma Yehoudit, Shass, Yahadout Hatorah, Israël Beitenou.