La Knesset a adopté cet après-midi (mardi) le budget 2025 avec une confortable majorité de 66 députés. 52 députés ont voté contre.

Le Premier ministre Netanyahou a déclaré à l’issue du vote: »Je suis très content. C’est important ».

Le budget de la défense s’élèvera à environ 110 milliards de shekels, celui du ministère de l’Éducation à environ 92 milliards de shekels et celui du ministère de la Santé à environ 60 milliards de shekels. De plus, le budget comprend l’élargissement du soutien aux réservistes ainsi que des fonds pour la réhabilitation et le développement des régions du nord et du sud.

La semaine dernière, la plénière de la Knesset a approuvé les cadres budgétaires de l’État et les objectifs budgétaires pour la mise en œuvre de la politique économique pour l’exercice 2025, en fixant un plafond de déficit de 4,9 %.

Les cadres budgétaires approuvés incluent des ajustements budgétaires d’un montant d’environ 35 milliards de shekels, comprenant des réductions de dépenses et des augmentations d’impôts, afin de maîtriser le déficit et d’empêcher une hausse du ratio dette/PIB, dans le but de remettre l’économie israélienne sur les rails et de stabiliser sa notation de crédit.

Par ailleurs, une série de mesures a été approuvée pour lutter contre l’économie souterraine, assurer une fiscalité stable pour le secteur de la high-tech, réformer les services gouvernementaux et accélérer la numérisation, modifier la loi sur les entreprises publiques en ce qui concerne la distribution de dividendes, et bien d’autres réformes.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré: »Le budget de l’État que nous avons adopté aujourd’hui est un budget responsable et efficace, qui répond à tous les besoins liés à la guerre, tant sur le front qu’à l’arrière, jusqu’à la victoire, tout en poursuivant l’investissement dans les infrastructures favorisant la croissance et en reflétant la responsabilité fiscale requise en temps de guerre. Il met l’accent sur un soutien étendu aux réservistes et à leurs familles ainsi que sur des investissements pour relancer la construction et le développement dans les zones de combat du nord et du sud. Dans le cadre de ce budget, nous avons renforcé le soutien aux moteurs de croissance, avec notamment un programme d’accélération de la high-tech et un plan pour dynamiser le marché de l’immobilier. Israël fait face à la guerre la plus longue et la plus coûteuse de son histoire, et grâce à Dieu, nous tenons bon – nous soutenons tous les efforts de guerre, plaçons les réservistes en tête des priorités avec un plan d’accompagnement de 9 milliards de shekels, et gérons l’économie du pays avec responsabilité ».