Le Jerusalem Post publie aujourd’hui (lundi) les résultats d’un sondage auprès d’un échantillon représentatif d’Israéliens de plus de 18 ans, sur les relations entre Israël et les Juifs de Diaspora.

Cette étude a été réalisée par le Center for Jewish Impact en partenariat avec le Geocartography Knowledge Group on Israel-Jewish Diaspora Relations.

Il en ressort un renforcement du sentiment des Israéliens qu’Israël est le meilleur refuge contre l’antisémitisme. En 2020, ils étaient 76.2% à le penser, ils sont en 2022, 82% à estimer que l’endroit le plus sûr au monde pour les Juifs est Israël, et ce malgré les tensions sécuritaires en Israël.

La conclusion que cette immense majorité de sondés tire de ce constat est que les Juifs de Diaspora doivent faire leur alya. A ce propos, ils sont une majorité aussi – 61.4% – à ne pas vouloir changer la Loi du Retour, notamment par la suppression de la clause du petit-fils. Ce chiffre est beaucoup moins élevé dans les secteurs religieux de la population israélienne.

Par ailleurs, 58.8% des personnes interrogées ont affirmé que la Diaspora agissait comme un rempart pour défendre Israël contre les attaques hostiles dont il fait l’objet à l’étranger. Malgré ce rôle qu’ils attribuent aux Juifs en dehors d’Israël, ils sont 66.4% à penser que ces derniers n’ont pas le droit de se mêler des affaires internes à Israël, puisqu’ils n’y vivent pas.

Ces chiffres résument la relation complexe entre Israël et la Diapora : les Israéliens attendent des Juifs de Diaspora un soutien mais leur interdisent de se prononcer sur les affaires internes dont ils doivent pourtant souvent répondre à l’étranger.

Enfin, ils sont 48% à penser que le nouveau gouvernement va rendre les relations entre Israël et la Diaspora plus distantes, un chiffre qui est encore plus élevé chez les personnes aisées et laïques. 23.6% estiment que ces relations vont se renforcer et 28.4% qu’elles ne changeront pas, une idée largement partagée dans les secteurs religieux.