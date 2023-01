Une enquête d’opinion réalisée par l’institut Maagar Mo’hot du Professeur Itshak Katz et publié par Israël Hayom révèle des données intéressantes concernant l’état d’esprit des Israéliens à l’aube de 2023.

Globalement, les Israéliens sont plutôt confiants en l’avenir: 64% se déclarent optimistes.

Le degré de religiosité influe sur le degré d’optimisme, c’est ce que révèle l’étude.

Plus les gens sont laïcs plus ils sont inquiets pour l’avenir. D’ailleurs, 47% des personnes interrogées pensent que le nouveau gouvernement va entrainer une dégradation des relations entre religieux et laïcs.

Concernant les préoccupations des Israéliens, le sujet qui arrive largement en tête est celui du coût de la vie. Pour 60% des personnes interrogées, cela doit être la préoccupation prioritaire du nouveau gouvernement. Loin devant la menace iranienne qui ne préoccupe que 3% des Israéliens ou même de la réforme du système judiciaire évoquée par, à peine, 4% des personnes interrogées.

Malgré leur optimisme légendaire, les Israéliens demeurent relativement sceptiques sur leur nouveau gouvernement: 28% se disent satisfaits, 25% mitigés et 44% insatisfaits. Ils demandent à juger sur les actes après des mois de déclarations et de promesses.

Là aussi, on note un fossé entre les personnes identifiées avec les partis religieux et les autres. Parmi les électeurs du Likoud, 48% sont satisfaits de la composition du gouvernement et 57% estiment qu’il ira au bout de son mandat. Ils sont, en revanche, 74% à le penser au sein des électeurs sionistes religieux et 71% chez ceux de Shass.