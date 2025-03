Une étude menée par le Jewish People Policy Institute met en lumière un changement significatif dans l’opinion publique israélienne concernant le conflit israélo-palestinien. Sans surprise, les résultats montrent un pessimisme croissant quant aux perspectives de paix dans un avenir proche.

En six mois seulement, la proportion de Juifs israéliens favorables à un renforcement du contrôle sur les Palestiniens, à l’expansion des implantations et à une possible annexion de la Judée-Samarie est passée de 34% en octobre 2024 à 47% aujourd’hui. Parallèlement, le soutien à la création d’un État palestinien a chuté drastiquement, passant de 19% à seulement 11%.

La communauté arabe d’Israël maintient quant à elle une position stable, avec 63% des sondés favorables à un accord de paix et à la création d’un État palestinien. Environ 19% privilégient une séparation complète et le démantèlement des implantations isolées, tandis que 9% soutiennent un contrôle israélien accru.

Le sondage s’est également penché sur la perception des implantations juives en Judée-Samarie. Une majorité de Juifs israéliens (58%) estime que « les communautés juives de Judée et de Samarie créent un effet dissuasif et contribuent à la sécurité de tous les citoyens d’Israël ». 56% rejettent l’idée que ces implantations représentent un fardeau pour Tsahal. Les Arabes israéliens expriment une opinion diamétralement opposée, 63% d’entre eux considérant les implantations comme un obstacle plutôt qu’un atout.

Concernant les otages détenus à Gaza, 69% des Israéliens, toutes communautés confondues, soutiennent la conclusion d’un accord complet pour leur libération, quitte à reporter la question de l’élimination du Hamas. Ce soutien a légèrement augmenté depuis février, de 3% chez les Juifs et 5% chez les Arabes.

Les clivages politiques restent néanmoins marqués : 76% des partisans du sionisme religieux privilégient la reprise des combats, tandis que les électeurs des partis d’opposition soutiennent massivement l’accord (90% pour le camp d’Etat, 100% pour Yesh Atid et les Démocrates).

La suggestion controversée de Donald Trump concernant le déplacement des habitants de Gaza vers d’autres pays, bien que toujours soutenue par 62% des Israéliens, perd du terrain. Le pourcentage de ceux qui considèrent ce plan comme « pratique » a chuté de 43% à 32% en un mois.

Un cinquième des répondants (20%) estime que cette proposition détourne l’attention des solutions réalistes, tandis que 13% la jugent immorale – ce dernier chiffre tombant à 3% parmi la population juive.