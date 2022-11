La société nationale d’encouragement à l’alya, »Ofek Israël », a publié les chiffres de l’alya en 2022 jusqu’à mi-novembre. 61000 personnes sont arrivées en Israël depuis le début de l’année.

La guerre en Ukraine a, incontestablement, été un moteur d’alya pour les familles d’Ukraine et de Russie: 14450 olim sont arrivés de Russie et plus de 32000 d’Ukraine. Cela représente plus de la moitié des olim, toutes origines confondues, arrivés cette année.

Après la Russie et l’Ukraine, c’est des Etats-Unis que sont arrivés le plus d’olim en 2022: ils sont 3280 à avoir fait leur alya.

Puis vient la France avec 1957 olim et la Biélorussie avec 1750.

493 sont arrivés de Grande-Bretagne et 411 d’Afrique du Sud.

Sur le plan politique, les partis religieux qui devraient faire partie de la prochaine coalition, militent pour que soit modifiée la loi du retour et plus particulièrement pour que soit supprimée la clause du grand-père. Selon celle-ci, peuvent faire leur alya, toutes les personnes qui ont un grand-père juif. Ainsi, de nombreux non-juifs se sont installés en Israël pendant les dernières décennies faisant craindre un phénomène d’assimilation.

Le parti Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir voudrait inscrire la suppression de cette clause dans les accords de coalition.