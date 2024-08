Cette nuit (vendredi à samedi), Tsahal a procédé à une attaque sur Nabatieh au Sud Liban. D’après le ministère libanais de la Santé, 10 personnes ont été tuées dans cette attaque et 4 blessées.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que cette attaque visait un entrepôt d’armes du Hezbollah. Par ailleurs, l’aviation a attaqué des bâtiments militaires de l’organisation terroriste dans d’autres lieux au Sud Liban.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Quelques heures plus tard, le Hezbollah a tiré des roquettes sur la Haute Galilée. Deux soldats ont été blessés dont un gravement. Ils ont été transportés à l’hôpital Rambam à Haïfa.

Tsahal a répliqué et plus tard dans la journée plus de 50 roquettes ont été tirées par le Hezbollah sur la Haute Galilée, atteignant jusqu’à la ville de Tsfat et ses environs. Des coupures d’électricité ont été signalées à Tsfat et Hatzor Haglilit.

Des incendies se sont déclenchés sur le Plateau du Golan après des chutes de roquettes sur des terrains vagues.

Le Hezbollah a revendiqué ces tirs et indiqué qu’il s’agissait d’une réponse à l’attaque israélienne sur Nabatieh. Il a affirmé avoir visé le kibboutz Ayelet Hasha’har qui n’a pas été évacué au début de la guerre.