Alors que plusieurs médecins israéliens menacent de quitter le pays ou l’ont déjà fait sur fond de désaccords avec la politique du gouvernement, l’alya des médecins augmente.

En 2024, 519 médecins, originaires de différents pays, se sont installés en Israël. Cette alya s’est faite dans le cadre d’un programme dédié aux professions médicales sous la houlette des ministères de l’Alya et de l’Intégration, de la Santé et du Développement du Neguev et de la Galilée, en coopération avec l’Agence Juive et l’association Nefesh B’Nefesh. Ce programme vise à encourager l’alya des médecins en leur proposant des avantages et en leur garantissant la possibilité d’exercer leur profession.

La plupart de ces olim exercent déjà, à différents postes, dans des hôpitaux israéliens et des caisses maladie.

L’alya des médecins est en hausse puisqu’en 2023, ils étaient 494 à avoir entrepris cette démarche. Après les 519 en 2024, des centaines de médecins olim sont encore attendus en 2025.

La semaine dernière, le ministère de l’alya et de l’intégration en coopération avec l’Agence juive, Nefesh B’Nefesh, le ministère de la Santé et celui du développement du Neguev et de la Galilée, ont organisé un congrès pour les médecins olim. Ces derniers ont pu y rencontrer des employeurs potentiels et ont obtenu des informations précieuses sur la reconnaissance de leur diplôme en Israël.

Dvora Maman, chirurgienne, mariée et mère de deux jeunes enfants, a fait son alya de France au mois de juillet dernier. La famille s’est installée à Ashkelon et Dvora a commencé à exercer à l’hôpital Barzilaï.

Elle raconte que le congrès MEDEX organisé à Paris, au mois de mars dernier l’a beaucoup aidé dans ses démarches d’alya: »Cela m’a aidé pour la bureaucratie, les autorisation et bien sûr j’y ai rencontré des gens formidables qui ont accepté de m’embaucher. J’ai le sentiment d’accomplir une mission dans mon travail en tant que médecin en Israël, surtout en ce moment. C’est important pour moi en tant que personne et que médecin et c’est important pour le peuple juif », déclare Dvora Maman à Israël Hayom.

Ofir Sofer, le ministre de l’Alya et de l’Intégration, s’est félicité de cette augmentation de l’alya des médecins: »Le programme national repose sur une collaboration unique dont le but est d’encourager l’alya des médecins et de renforcer le système de santé, avec un accent mis sur le Neguev et la Galilée. Nous ambitionnons de faire venir près de 2000 médecins au cours des cinq années à venir, en éliminant les blocages administratifs et en garantissant un emploi immédiat. La réussite de ce programme donnera une réponse à un besoin national urgent, renforcera le système de santé dans une période difficile, encouragera l’alya et contribuera au renforcement de l’économie israélienne ».