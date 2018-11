Le mouvement « Aharay », dirigé par Yoni Chetboun, a organisé lundi 19 Novembre, un très grand événement de remerciement, auquel ont assisté 500 personnes au Park Hôtel de Netanya.

Des militants, des sympathisants, des représentants et des habitants de tous les quartiers de Netanya qui avaient participé à la campagne municipale, étaient là pour témoigner leur confiance et leur soutien à Yoni Chetboun, Liora Levy et Nissim Peled.

Pendant la campagne électorale, la liste municipale « Aharay » a remporté trois sièges et est devenue la deuxième plus grande liste du conseil municipal. Yoni Chetboun a obtenu 22 335 voix soit un soutien de près de 30% pour l’élection au poste de maire.

Tous les membres de la liste municipale étaient présents à ses côtés. Durant cette soirée présentée par M. Shimon Kahlon, les membres du conseil municipal, Liora Lévy et Nissim Peled se sont exprimés respectivement en français et en hébreu, plusieurs militants très actifs ont fait part de leur expérience durant la campagne et de leur choix de soutenir Yoni Chetboun. Puis ce dernier a pris la parole.

« Je remercie sincèrement les militants et tous les habitants qui m’ont accompagné pendant toute cette période électorale, nous sommes là pour vous. Vous m’avez donné la force de porter un message de renouveau, d’apporter une nouvelle vision pour la ville. Notre mouvement « Aharay » est désormais ancré dans le paysage politique de notre ville de Netanya et compte bien y rester. Oui, nous sommes là pour rester » a-t-il déclaré dans un tonnerre d’applaudissements.

« Regardez qui sont présents dans cette salle, a-t-il continué, olim, sabras, laïcs, traditionnalistes, religieux, orthodoxes, habitants de tous les quartiers, nord, sud, est, ouest, résidents des quartiers anciens et des quartiers plus récents, toute la belle diversité de la population de Netanya est là ce soir. C’est cela le mouvement « Aharay », l’union et le rassemblement. C’est cela le vrai et beau visage de Netanya ».

Yoni Chetboun a aussi remercié sa famille, son équipe et les membres de sa liste municipale. La soirée s’est terminée par une traditionnelle et émouvante Hatikva. Le président du mouvement Aharay a précisé qu’il annoncera bientôt sa décision quant à la manière dont lui, Liora Levy et Nissim Peled agiront au conseil municipal et s’ils choisiront de siéger dans la coalition ou dans l’opposition.